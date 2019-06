Chris Pratt se je poročil s hčerko Arnolda Schwarzeneggerja

Chris Pratt inKatherine Schwarzeneggersta se poročila v krogu svoje družine. Med povabljenci sta bila nevestina starša Maria Shriverin Arnold Schwarzenegger, ki sta se ločila leta 2011, ter igralčevi zvezdniški kolegi, med njimi tudi igralec Rob Lowe, s katerim sta skupaj igrala v seriji Parki in rekreacija (Parks and Recreation), in James Gunn, režiser filma Varuhi galaksije (Guardians of the Galaxy), v katerem je ženin odigral glavno vlogo.