Chris Pratt si je na snemanju novega filma poškodoval gleženj.

Zvezdnik bo v novem znanstveno-fantastičnem trilerju zaigral ob Rebecci Ferguson . Zgodba govori o detektivu, ki je obtožen nasilnega dejanja in mora dokazti svojo nedolžnost. Film je postavljen v prihodnost, v kateri pa kriminal ni nič posebnega. V filmu bodo nastopili še Rafi Gavron, Chris Sullivan, Kenneth Choi in Kylie Rogers .

Datum premiere še ni znan, zvezdniku pa bo najverjetneje na premieri ob strani stal tudi tast Arnold Schwarzenegger , so prepričani pri People . Aprila 2023 je 76-letni nekdanji kalifornijski guverner zeta zelo pohvalil, na družbenem omrežju pa je zapisal, da je Pratt zadel v polno in dodal, da je zelo ponosen nanj.

Kot je nedavno v podkastu bratov Kelce razkril Schwarzenegger, zelo odobrava hčerino izbiro moža."Zelo sem vesel, da ga je hči našla in da je on našel njo. Pašeta skupaj in skupaj izgledata res lepo. Zelo sta zaljubljena drug v drugega," je povedal, dodal pa je tudi, da ima psebno vez z zetom tudi on, saj jima je skupna tudi izbira kariere."Veliko se pogovarjava o zabavni industriji, ki doživlja popolnoma novo obdobje," ob tem pa poudaril, da je bilo vse drugače, ko je v igralstvo zašel sam.