Chris Pratt za ženin rojstni dan delil prvo hčerkino fotografijo

"Vse najboljše, ljubica! V moje življenje si prinesla toliko svetlobe. Tako sem vesel, da sem doma s tabo in Lylo. Super mama si, odlična mačeha, žena, hči, sestra in prijateljica. Svet je svetlejši s tabo. Res sem srečen človek. Hvala za ljubezen, podporo in partnerstvo. Ljubim te," se je glasila Chrisova romantična rojstnodnevna čestitka. Nanjo se je odzvala njegova žena, ki je v komentar zapisala: "Ljubim te."

Ob tem je objavil tudi kolaž fotografij iz njunega zasebnega življenja, med njimi tudi dve še nikoli videni fotografiji, ki sta bili posneti med njeno nosečnostjo, in fotografijo, na kateri slavljenka v naročju pestuje njuno hčerkico Lylo. Zvezdnik je pri tem spretno zakril dekličin obraz in nanj 'prilepil' simbol v obliki Božička. Eden od oboževalcev se je seveda ob njegovo gesto obregnil in objavo komentiral: "Tvoja dojenčica je videti kot Božiček."Zakonca namreč že od vsega začetka skrbno čuvata svoje zasebno življenje in hčerkice ne izpostavljata na družbenih omrežjih.

Katherine Schwarzenegger Pratt, najstarejša hči Arnolda Schwarzeneggerja inMarie Shriver, in 41-letni Chris Pratt sta se prvega skupnega otroka, deklice Lyle, razveselila na začetku avgusta. 41-letni Chris ima iz prejšnjega zakona zAnno Faris še 8-letnega sina Jacka.