Chris Rock in Lake Bell uživata v lepotah Dubrovnika

Komik in igralec Chris Rock se je pred kratkim prvič v javnosti pojavil z novim dekletom, igralko Lake Bell. Zvezdnika sta se skupaj odpravila na potovanje k našim južnim sosedom, kjer uživata v lepotah Dalmacije. Po obisku Trogirja sta se odpravila v Dubrovnik, kjer sta si privoščila izlet s čolnom in sprehod po mestu.

icon-expand Chris Rock in Lake Bell FOTO: Instagram

Igralka je med sprehodom sprejela telefonski klic, med pogovorom pa se je ves čas stiskala h komiku. Rock je bil oblečen v črno srajco, katere rokave je zavihal, in črne hlače, na glavi pa je nosil slamnati klobuček. Videz je dopolnil s sončnimi očali in rjavimi čevlji. Igralka je sprehod po mestu izbrala modri hlačni kombinezon, videz pa dopolnila s črnimi sandali z visokimi petami in torbico sive barve.

icon-expand Chris Rock in Lake Bell v Dubrovniku. FOTO: Instagram

Novi par je pred dnevi najprej užival v mestu Trogir, kjer je komik svojo novo izbranko z roko v roki popeljal po mestu, sprehodu pa je romantično noto dodal pogled na jahte v bližini dalmatinskega letovišča.

Čeprav zveze še nista uradno potrdila, naj bi se zvezdnika sestajala že nekaj časa, prvič pa so ju skupaj opazili meseca junija v St. Louisu. Mesec dni pozneje so ju ponovno opazili skupaj v javnosti, ko sta zapuščala restavracijo v Santa Monici, kjer sta večerjala ob dnevu neodvisnosti.