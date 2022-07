Chris Rock: Kdor trdi, da besede bolijo, še ni prejel udarca v obraz

Kljub temu, da se je letošnja podelitev oskarjev odvila že meseca marca, je ta zaradi odmevnega fizičnega obračuna med Willom Smithom in Chrisom Rockom še vedno v središču pozornosti. Dogodku, ki je zaradi svoje neprimernosti razburil marsikaterega posameznika, je novo življenje pred dnevi vdahnil Will Smith, ki je prekinil večmesečni molk in spregovoril o incidentu, pri čemer mu Chris Rock ni ostal dolžen.

Will Smith je molk prekinil na svojem YouTube kanalu, kjer je delil petminutni videoposnetek, v katerem je po več mesecih prvič javno nagovoril tako svoje oboževalce kot vse, ki so bili na letošnji podelitvi oskarjev priča incidentu. "Razočarati ljudi je moja največja travma. Sovražim, ko razočaram ljudi. Psihološko in čustveno me boli dejstvo, da nisem dosegel pričakovanj ljudi. Globoko obžalujem svoja dejanja in se pri tem trudim, da o sebi ne mislim najhujših stvari. Vem, da sem mnoge zmedel in šokiral, a obljubim vam, da delam na sebi ter da bomo nekoč znova prijatelji," je med drugim povedal igralec, ki je zaradi storjenega za desetletje izključen iz Akademije.