Chris Rock leto dni po klofuti znova poudaril: Nisem žrtev

Skoraj eno leto po tem, ko ga je Will Smith udaril na odru na podelitvi oskarjev, se je Chris Rock pošalil o tem trenutku med svojo novo posebno komično predstavo, katere prenos je iz Baltimorja v živo potekal na eni izmed pretočnih platform. Rock, ki o dogodku sicer v javnosti nerad razpravlja, se je znova pošalil na račun Jade Pinkett-Smith, nato pa naslovil še klofuto.

Chris Rock se je pred letošnjo podelitvijo oskarjev odločil, da bo spomnil na minulo in s tem na najbolj škandalozen dogodek, ki jo je spremljal. V svoji komični predstavi, ki so jo lahko v živo spremljali tudi uporabniki ene izmed pretočnih platform, se je znova pošalil na račun zakoncev Smith, nato pa naslovil še klofuto, ki jo je prejšnje leto prejel na odru oskarjev, prisolil pa mu jo je Will Smith, ki je istega večera prejel oskarja za najboljšo moško vlogo.

icon-expand Chris Rock na podelitvi oskarjev leta 2022. FOTO: Profimeda

58-letni komik je ponovil besede iz julijske predstave, ko je dejal: "Kdor trdi, da besede bolijo, še ni prejel udarca v obraz." Ob tem je dodal, da s tem ne želi dajati iztočnice, da bi se kdor koli lotil udarcev. Kasneje se je Rock šalil o Snoopu Doggu, ki dela oglase, in zagotovil: "Snoopa imam rad, ne zaničujem ga," preden je dodal referenco na Smitha, ne da bi ga imenoval: "Zadnje, kar potrebujem, je še en nor raper, kajne?" Množica je ploskala, komik pa je dodal: "Ne, nazaj k predstavi," in nadaljeval s šalami na račun Meghan Markle. A kljub temu si je vzel nekaj časa, da je okrcal tudi Smithov zakon z Jado Pinkett-Smith, še prej pa dejal, da je med odraščanjem imel igralca rad in da je vedno navijal za njegov uspeh. "Will Smith izvaja selektivno ogorčenje. Vsi, ki me zares poznajo, vedo, da sam s tem nisem imel ničesar. Nisem bil del tega zapleta," pa je zanikal dvom, da je bil udarec načrtovan. Publiko je opomnil na afero, ki jo je imela Jada pred leti s pevcem Augustom Alsino, o njej pa je julija 2020 javno spregovorila v svoji pogovorni oddaji. "Vse so nas že kdaj prevarali. Vsi v zabavni industriji smo že bili prevarani. Nikogar od nas pa še ni intervjuvala oseba, ki nas je prevarala in to na televiziji. Zakaj bi kdo pristal na to? Prizadela ga je veliko bolj, kot je on mene," je dejal in dodal, da je takrat skušal priklicati igralca, a se ta ni oglašal na telefon.

icon-expand Will Smith je Chrisu Rocku prisolil klofuto. FOTO: Profimedia

Rock je nato spomnil, da se je z zakoncema Smith rahlo zapletel že leta 2016, ko je Jada bojkotirala podelitev oskarjev, ker so se ji zdeli rasistični, on pa je bil tisto leto voditelj prireditve. Med podelitvijo se je pošalil, da Jada ne more bojkotirati nečesa, del česa sploh ni. Tisto leto Will ni prejel nominacije za film Pot zmagovalca. Proti koncu predstave se je Rock dotaknil še oskarjev, rekoč, da sam ni žrtev in da ga nikoli ne bo mogoče gledati jokati v oddajah Oprah ali Gayle King. Ob tem je omenil, da ga je 'poteptal Grozni Smith'. "Od tega pizduna sem na lanskih oskarjih prejel udarec, ljudje pa me sprašujejo, ali me je bolelo? Še vedno boli!" je dodal zvezdnik in poudaril razliko v višini med njima z Willom. Dejal je še, da igralcu ni vrnil udarca, ker je bil – za razliko od Smitha – sam lepo vzgojen. "Veste, česa so me naučili starši? Naj se ne tepem pred belci," je zaključil s šalo in požel bučen aplavz publike. Čeprav Rock od podelitve oskarjev ni spregovoril o incidentu v intervjujih ali na družbenih omrežjih, ga je večkrat omenil med svojo turnejo komične predstave, ki je sledila v mesecih po incidentu.