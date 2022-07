Chris Rock mir z novo izbranko poiskal na romantičnem oddihu v Trogirju

Chris Rock sproščeno uživa na Hrvaškem. Hollywoodskega zvezdnika so fotografi ujeli med sprehodom po Trogirju, družbo pa mu je delala nova izbranka. Komik je v marcu požel ogromno pozornosti na odru podelitve oskarjev, ki jo je spretno povezoval, vse do trenutka, ko je na oder prihrumel Will Smith in mu prisolil klofuto. V trenutku, ko se je zgodil incident, je vse ostalo postalo nepomembno, njuno soočenje pa je postalo predmet nekajtedenskih javnih razprav.