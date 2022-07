Chris Rock na zmenku z igralko Lake Bell

Chrisa Rocka in Lake Bell so fotografi tokrat ujeli, ko sta zapuščala znano restavracijo v kalifornijski Santa Monici. Večerja v lokalu Giorgio Baldi, kjer se zbirajo znana imena, je potekala v romantičnem vzdušju, 57-letni komik in 14 let mlajša igralka pa sta bila po besedah prisotnih videti izjemno naklonjena drug drugemu.