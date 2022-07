Chris Rock o incidentu na oskarjih: Nisem žrtev

Ameriški komik je glede zloglasne zaušnice, ki jo je prejel na letošnji podelitvi oskarjev, ostal precej zadržan. Dejal je, da bo o incidentu spregovoril, ko bo na to pripravljen, nedavno pa je med svojo predstavo Smithov obračun vendarle bežno komentiral.

Chris Rock se je v svojem stand up nastopu, ki ga je imel skupaj s Kevinom Hartom v New Jerseyju, dotaknil incidenta, ki se je februarja zgodil na oskarjih, ko mu je Will Smith zaradi šale na račun njegove žene, primazal klofuto. "Vsak, ki reče, da besede bolijo, še nikoli ni prejel udarca v obraz. Nisem žrtev. Ja, to sr**** je bolelo, ampak tega sr**** sem se otresel in naslednji dan odšel v službo. Ko se urežem s papirjem, ne grem v bolnišnico."

"Vsak, ki reče, da besede bolijo, še nikoli ni prejel udarca v obraz," se je pošalil Rock. FOTO: Profimedia

Slavna zaušnica je marca popolnoma zasenčila podelitev oskarjev in vse njene nagrajence in še danes dviga veliko prahu. Prejšnji mesec je Jada Pinkett Smith v svoji pogovorni oddaji Red Table Talk izrazila upanje, da se bosta zvezdnika pobotala. "Upam, da bosta ta dva inteligentna in sposobna moška dobila priložnost, da se bosta pogovorila in pobotala. V stanju, v kakršnem je svet danes, potrebujemo oba in tudi vsi mi potrebujemo drug drugega bolj kot kadar koli do sedaj," je dejala.