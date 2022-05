Chris Rock podprl Deppa: Verjemite vsem ženskam, razen Amber Heard

Nekateri zvezdniki so podali svoje stališče o sodni bitki med Amber Heard in Johnnyjem Deppom. Chris Rock je jasno dejal, da igralki ne verjame, ob tem pa na njen račun stresal nekaj šal, medtem ko je Howard Stern povedal, da je tisti, ki se po njegovem mnenju pretvarja, Johnny. Dejstvo, da lahko sojenje spremlja ves svet, se mu namreč zdi zelo narcistično.

icon-expand Chris Rock je na Johnnyjevi strani. FOTO: AP

Chris Rock, ki s svojo stand up predstavo trenutno nastopa po Veliki Britaniji, je v enem izmed šovov jasno povedal, na čigavi strani je v primeru Johnnyja Deppa in Amber Heard. "Verjemite vsem ženskam, verjemite vsem ženskam … razen Amber Heard. Na čem za vraga je ona? Pokakala se je v njegovo posteljo. Dobro je, ampak potrebe ne opravlja dobro." Komik se je s tem nanašal na Deppovo pričanje na sodišču, v katerem je dejal, da je nekega dne po sporu z nekdanjo ženo v svoji postelji našel človeški izloček. "Pokakala se mu je v posteljo. Ko se enkrat nekomu pokakaš v posteljo, si kriv vsega. Kaj za vraga se tam dogaja? Vau. In po tem sta bila še naprej v zvezi. Mora biti dobra 'mačka' … bil sem z nekaj norimi ženskami, ampak kaj takega …" se je nad razvpitim razmerjem zgražal Chris.

Na Deppovo stran se je postavila tudi manekenka Ireland Baldwin, hčerka Aleca Baldwina in Kim Basinger, ki meni, da je Amber Heard "grozna oseba". "Stvar je v tem, poznam ženske, ki so točno take kot ona – hladne in manipulativne, ki svojo ženskost izkoriščajo, da igrajo žrtev. Svet zarotijo proti moškemu, ker živimo v družbi, kjer je kul reči, da so vsi moški grozni in bla, bla, je**** bla," je zapisala v zgodbi na Instagramu.

icon-expand Ireland Baldwin: "Stvar je v tem, poznam ženske, ki so točno take kot ona – hladne in manipulativne." FOTO: AP

Igralec Bill Burr je priznal, da sojenja ne spremlja, ker je prevelik Johnnyjev oboževalec, a izpostavil, da bi se mu morali ljudje opravičiti, če Amber na sodišči izgubi. Za zdaj meni, da igralcu dobro kaže: "Iz tega, kar sem videl – je**** odlično mu gre. Sprašujem se, če bo to žensko dejansko ujel na laži, ali se mu bodo vsi ti ljudje, ki so ji verjeli, opravičili," je dejal na podcastu Monday Morning. Nekaj zvezdniških podpornikov ima tudi Amber Heard. Radijski voditelj Howard Stern je aprila dejal, da sojenje ne bi smelo biti na ogled celotni javnosti. "Želel je, da se zadevo lahko spremlja na televiziji, kar je zelo narcistično. Mislim, da je Johnny Depp zelo narcističen in s tem se nanašam na dejstvo, da si je mislil: 'Tole bom dal na televizijo, ker sem tako prepričljiv, pameten in čudovit moški,'" je bil kritičen do igralca in dodal, da mu ne verjame: "Če ne igra … Mislim, da pretirava, ker sam sebi piše zgodbo. Moram vam povedati, moti se. Tega ne bi smel prenašati na televiziji."

icon-expand Ellen Barkin trdi, da je bil Johnny tudi do nje nasilen, ko sta bila v razmerju. FOTO: Profimedia

Na Amberini strani je tudi igralka Ellen Barkin, nekdanja Johnnyjeva punca, ki bo zvezdnico podprla na sodišču. V prihodnjih tednih bo pričala, da je bil Johnny, ko sta bila v razmerju, tudi do nje nasilen. Leta 2020 je povedala, da naj bi nekoč v hotelski sobi v steno vrgel steklenico vina, saj je bil nanjo ljubosumen in jezen.