Chris Rock si želi nadaljevanja priljubljene animirane franšize Madagaskar, v kateri je glas, v originalni različici, posodil zebri Martinu. V nedavnem intervjuju je 61-letni igralec in komik priznal, da upa, da bodo ustvarjalci po treh filmih vendarle posneli še četrtega. "V Madagaskarju sem igral zebro Martina. Vsi so res odlični. To je verjetno največji film, pri katerem sem kdaj sodeloval. Posneli smo tri dele. Molim k bogu, da bomo posneli še enega, sploh v času, ko znova obujajo praktično vse," je povedal Rock. Prvi Madagaskar je na velika platna prišel leta 2005, Chrisu pa so se pri posojanju glasov glavnim junakom pridružili Ben Stiller, David Schwimmer in Jada Pinkett Smith. Sledili sta še dve nadaljevanji, zadnje leta 2012.

Chris Rock si želi novega Madagaskarja: Po ločitvi potrebujem denar FOTO: Profimedia

Igralec meni, da je po treh filmih vsekakor še prostor za nadaljevanje, pri tem pa se je v svojem značilnem slogu pošalil tudi na račun svoje ločitve. "Ali razumete, da sem se ločil? Nimam več denarja od Madagaskarja," je dejal. Nato je franšizo primerjal z animiranimi filmi Ledena doba: "Mi smo posneli samo tri filme. Ledena doba jih ima pet. Pet! Potrebujem še en Madagaskar. Čas je!"

Chris Rock je v origilani različici animirane franšize Madagaskar posodil glas Martinu FOTO: Profimedia

Komik se je leta 2016 po 20 letih zakona uradno ločil od igralke Malaak Compton-Rock, s katero ima hčerki Lolo in Zahro. Da je ločitev močno udarila po njegovi denarnici, se je v preteklosti že večkrat pošalil. Lani je tako na podelitvi nagrad v New Yorku ob omembi Billie Eilish in njenega dobrodelnega dela dejal: "Billie Eilish del denarja od svoje turneje namenja v dobrodelne namene. To je čudovito. Del denarja od moje turneje bo seveda šel moji nekdanji ženi." Šel je še korak dlje in se pošalil: "Pri ločitvi sem izgubil toliko denarja, da prijateljem, ki se ločujejo, priporočam odvetnika svoje nekdanje žene." Kljub šalam na račun ločitve sta nekdanja zakonca maja letos ponovno stopila skupaj ob pomembnem družinskem dogodku. Udeležila sta se podelitve diplome njune hčerke Zahre, ki je z odliko zaključila študij na Univerzi Južne Kalifornije. Ponosna starša sta ob tej priložnosti skupaj pozirala s hčerko.