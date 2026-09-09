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Chris Rock si želi novega Madagaskarja: Po ločitvi potrebujem denar

Los Angeles, 09. 09. 2026 21.04 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Chris Rock si želi novega Madagaskarja: Po ločitvi potrebujem denar

Chris Rock bi se z veseljem še enkrat vrnil v divjino. 61-letni komik, ki je v priljubljeni animirani franšizi Madagaskar glas posodil zebri Martinu, si želi četrtega dela, za to pa ima tudi precej zabaven razlog. Pošalil se je, da po dragi ločitvi nima več denarja od prejšnjih filmov, zato je po njegovem skrajni čas, da se Martin in druščina vrnejo na velika platna.

Chris Rock si želi nadaljevanja priljubljene animirane franšize Madagaskar, v kateri je glas, v originalni različici, posodil zebri Martinu. V nedavnem intervjuju je 61-letni igralec in komik priznal, da upa, da bodo ustvarjalci po treh filmih vendarle posneli še četrtega. "V Madagaskarju sem igral zebro Martina. Vsi so res odlični. To je verjetno največji film, pri katerem sem kdaj sodeloval. Posneli smo tri dele. Molim k bogu, da bomo posneli še enega, sploh v času, ko znova obujajo praktično vse," je povedal Rock. Prvi Madagaskar je na velika platna prišel leta 2005, Chrisu pa so se pri posojanju glasov glavnim junakom pridružili Ben Stiller, David Schwimmer in Jada Pinkett Smith. Sledili sta še dve nadaljevanji, zadnje leta 2012.

Chris Rock si želi novega Madagaskarja: Po ločitvi potrebujem denar
Chris Rock si želi novega Madagaskarja: Po ločitvi potrebujem denar
FOTO: Profimedia

Igralec meni, da je po treh filmih vsekakor še prostor za nadaljevanje, pri tem pa se je v svojem značilnem slogu pošalil tudi na račun svoje ločitve. "Ali razumete, da sem se ločil? Nimam več denarja od Madagaskarja," je dejal. Nato je franšizo primerjal z animiranimi filmi Ledena doba: "Mi smo posneli samo tri filme. Ledena doba jih ima pet. Pet! Potrebujem še en Madagaskar. Čas je!"

Chris Rock je v origilani različici animirane franšize Madagaskar posodil glas Martinu
Chris Rock je v origilani različici animirane franšize Madagaskar posodil glas Martinu
FOTO: Profimedia

Komik se je leta 2016 po 20 letih zakona uradno ločil od igralke Malaak Compton-Rock, s katero ima hčerki Lolo in Zahro. Da je ločitev močno udarila po njegovi denarnici, se je v preteklosti že večkrat pošalil. Lani je tako na podelitvi nagrad v New Yorku ob omembi Billie Eilish in njenega dobrodelnega dela dejal: "Billie Eilish del denarja od svoje turneje namenja v dobrodelne namene. To je čudovito. Del denarja od moje turneje bo seveda šel moji nekdanji ženi." Šel je še korak dlje in se pošalil: "Pri ločitvi sem izgubil toliko denarja, da prijateljem, ki se ločujejo, priporočam odvetnika svoje nekdanje žene." Kljub šalam na račun ločitve sta nekdanja zakonca maja letos ponovno stopila skupaj ob pomembnem družinskem dogodku. Udeležila sta se podelitve diplome njune hčerke Zahre, ki je z odliko zaključila študij na Univerzi Južne Kalifornije. Ponosna starša sta ob tej priložnosti skupaj pozirala s hčerko.

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Chris ima trenutno sicer polne roke dela z novim filmom Misty Green, ki ga je napisal, režiral in v njem tudi zaigral. Film, v katerem nastopajo tudi Rosalind Eleazar, Anna Kendrick, Daniel Kaluuya in Adam Driver, bo premierno prikazan na filmskem festivalu v Torontu.

Ob predstavitvi filma je Rock spregovoril tudi o svojem zapletenem odnosu z Los Angelesom in Hollywoodom. Dejal je, da je mesto lahko čudovito, vendar meni, da so se skozi leta prioritete v svetu slavnih precej spremenile. "Včasih so vsi želeli biti odlični – odličen pevec, igralec ali komik. Zdaj gre samo še za slavo, odličnost pa se skorajda že samodejno predpostavlja," je povedal. Razkril je tudi, da kljub dolgoletni uspešni karieri živi precej bolj skromno, kot bi morda pričakovali. Nima zasebnega letala, jahte ali celo avtomobila, svoje stroške pa namenoma ohranja nizke. Kot je pojasnil, mu prav to omogoča, da mu ni treba sprejemati projektov in sestankov, ki si jih ne želi.

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