Chris Rock: Zaradi kulture črtanja komiki niso več smešni

Ameriški komik Chris Rock je v radijski oddaji obsodil kulturo črtanja, ki poziva k bojkotu vseh ljudi, ki govorijo neprimerne stvari. 56-letnik je povedal, da so komiki, zaradi strahu pred tem, da bi da bi dobili odpoved, ali pa bi bili ukinjeni iz javnega življenja, postali vedno bolj previdni. "In, ko so vsi previdni in nihče ničesar ne poskuša, postanejo stvari dolgočasne. Vidim veliko ne smešnih komikov, gledam ne smešne televizijske oddaje, gledam ne smešne podelitve nagrad, gledam ne smešne filme - ker se vsi bojijo premakniti," je dejal.

"In to ni kraj, kjer bi moralo tako biti ... Zdaj je to kraj, kjer se ljudje bojijo pogovarjati," in dodal, da je to za Združene države Amerike "bizarno". Po njegovem je še posebej nesmiselno, da kultura črtanja cilja na komike, ki se že soočajo z nenehnim ukinjanjem njihovih šal.

"V resnici nas ni treba ‘črtati’, ker razumemo sporočilo, ko se ljudje ne smejijo ... Ko povemo šalo in se ljudje ne smejijo, to razumemo," je pojasnil in se s tem zavzel za komike, ki so pogosto na udaru, zaradi neprimernih šal. Chris je pojasnil, da gre pri narekovanju ljudem o tem, kar jim mora biti smešno, za nespoštovanje občinstva. "Mislite da vesta več kot občinstvo? Občinstvo ve več, kot vsi vi," je bil Chris kritičen do zagrizenih pobudnikov kulture črtanja.