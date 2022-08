Chris Rock zavrnil voditeljsko mesto na oskarjih

Chris Rock ne bo voditelj na oskarjih 2023. Zvezdnik je na letošnji podelitvi prestižnih nagrad doživel neprijetno presenečenje, ko je po njegovi šali o Jadi Pinkett Smith na oder prikorakal užaljeni Will Smith in mu prisolil klofuto. Prav zaradi tega dogodka je komik med svojo predstavo v Arizoni vrnitev na oder primerjal z vrnitvijo na kraj zločina, poročajo ameriški mediji.

Rock je dejal, da je Smithova klofuta sama po sebi bolela, pri čemer je omenil igralčevo vlogo Muhammeda Alija v filmu Ali iz leta 2001 in pojasnil: "On je večji od mene. Država Nevada ne bi odobrila boja med mano in Willom Smithom . "

Igralec, ki je je oskarje vodil že leta 2005 in 2016, je dodal še, da je zavrnil tudi sodelovanje v oglasu za Super Bowl, saj so mu ga ponudili po incidentu na oskarjih. Novi predsednik združenja Akademija, Bill Kramer, je razkril, da se na prihodnji podelitvi ne želijo dotikati omenjenega škandala. "Želimo se pomakniti naprej in podelitev oskarjev znova posvetiti kinematografiji. Na to se trenutno osredotočamo, zares si želimo to pustiti za nami."