Chris Brown proti plačilu varščine izpuščen iz pripora

Sodišče v Londonu je ameriškega pevca Chrisa Browna izpustilo iz pripora. Odobrili so namreč slabih šest milijonov evrov visoko varščino, poroča BBC. Obtožen je bil povzročitve neizzvanega napada v nočnem klubu leta 2023. Po prvotnih napovedih bi moral v priporu ostati do 13. junija, ko je bilo predvideno njegovo pričanje na sodišču.

Chrisa Browna so izpustili iz pripora. FOTO: AP icon-expand

Po obtožnici je bil pevec, ki so ga aretirali prejšnji teden, v priporu v Združenem kraljestvu, saj naj bi s steklenico napadel glasbenega producenta Abeja Diawa in mu povzročil hude telesne poškodbe. Kot poroča BBC, naj bi sodišče prejšnji petek zavrnilo možnost plačila varščine. Zvezdnika, ki v zadevi še ni pričal, danes ni bilo na sodišču, ko je sodnik omogočil šestmilijonsko varščino. Odobrili so jo pod pogojem, da nemudoma plača okoli 4,7 milijona evrov, preostali delež pa v sedmih dneh. Pevec bo tako 8. junija lahko začel svetovno turnejo s prvimi nastopi v Evropi. Sojenje bodo nadaljevali 20. junija.

Stari znanec policije

Browna so v petek priprli v Manchestru. Diaw je proti zvezdniku tožbo vložil oktobra 2023, osem mesecev po domnevnem napadu. Producent je trdil, da mu je Brown "povzročil hude in trajne poškodbe", potem ko ga je v nočnem klubu Tape London s steklenico tepel po glavi. Dvakratni dobitnik grammyja ga naj bi nato "neusmiljeno pohodil" in ga brcnil v zadnji del vratu, zaradi česar naj bi za 30 sekund izgubil zavest. V vlogi je zatrdil, da je bil zaradi udarcev sprejet v bolnišnico.