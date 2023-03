Chrisa Hemswortha in Elso Pataky napadli na Instagramu: 'Nasilna sta do otrok'

Chris Hemsworth in Elsa Pataky sta pretekli vikend praznovala 9. rojstni dan svojih dvojčkov Sashe in Tristana. Utrinke s praznovanja je ponosni očka delil na svojem Instagramu, ni pa se zavedal, da bo s fotografijo, ki se je njemu zdela zabavna, sprožil val kritik na svoj račun. Nič manj niso bili sledilci usmiljeni do igralke, zmotilo pa jih je to, da Elsa na fotografiji glavo enega od sinov pritiska v rojstnodnevno torto. Mnogi sledilci so se strinjali, da to ni smešno, temveč nasilno do otrok.

Sasha in Tristan, dvojčka igralskega para Chrisa Hemswortha in Else Pataky, sta 18. marca dopolnila devet let, zato je družina pretekli vikend namenila praznovanju. Utrinke z zabave v družinskem krogu je na svojem Instagramu delil tudi priljubljeni igralec, vsekakor pa na fotografijo nedolžne zabave ni pričakoval sovražnega odziva sledilcev.

"Vse najboljše za 9. rojstni dan mojima dvema moškima! Samo en način je, kako jesti torto v tej hiši, in to je, da ti mama potisne obraz vanjo," je zapisal Chris in dodal še, da to ni najboljša stvar, če sinova ne marata čokoladne torte, ampak imata raje vaniljevo.

Na fotografijo družinskih članov, na kateri mama Elsa enega od dvojčkov z roko pritiska v rojstnodnevno torto, medtem ko oče Chris od strani opazuje dogajanje, so se namreč oglasili ogorčeni oboževalci, ki so igralko obtožili, da je nasilna do svojih otrok. "Ne razumem, zakaj starši svojega otroka potiskajo v torto, to je nerazumljivo," se je glasil eden od komentarjev, drugi pa je dodal, da ne razume, zakaj se to ljudem zdi smešno. "Pravzaprav je zelo nasilno," je dodal. Med komentarji objave, ki je sicer prejela 1.300.000 všečkov, so bili tudi takšni, ki so novopečenima 9-letnikoma čestitali ob njunem prazniku, nekaj pa je bilo takšnih, ki so se pohecali iz psa v ozadju.

icon-expand Chris Hemsworth in Elsa Pataky sta starša treh otrok. FOTO: AP

Ne 39-letnik ne njegova 46-letna soproga se na komentarje sledilcev nista odzvala, v bran pa so jima stopili njuni oboževalci. "To, da je nasilno? To je samo igra," je dodal eden od komentatorjev, medtem ko se je drugi strinjal, da je to samo malo zabave. "Izgleda, da se skupaj zabavajo," je dodal. "Ti otroci bodo zrasli v ljudi, ki so sposobni sprejeti šalo in ki ne mislijo, da je tak hec enako kot nasilje," je dodal tretji.