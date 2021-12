Chrisa Notha iz Seksa v mestu dve ženski obtožujeta spolne zlorabe

Zvezdnika serije Seks v mestu Chrisa Notha dve ženski obtožujeta spolne zlorabe. Po poročanju ameriškega tabloida The Hollywood Reporter naj bi se domnevna dogodka zgodila leta 2004 in 2015, ena izmed žensk, ki uporablja psevdonim Zoe, pa je dejala, da se je v njej nekaj premaknilo, ko ga je znova videla v novi seriji And Just Like That..., ki je nadaljevanje Seksa v mestu. Noth obtožbe zavrača.

Tudi Chrisa Notha, igralca, ki je najbolj znan po svoji vlogi Živine v seriji Seks v mestu, dve ženski obtožujeta spolne zlorabe. Zvezdnik se je tako znašel med mnogimi igralskimi kolegi, ki so jih podobne obtožbe že postavile pred sodnika. Noth spolnih odnosov z ženskama ne zanika, trdi pa, da so bili sporazumni.

icon-expand Chris Noth FOTO: Profimedia

"Toliko let sem imela to zakopano nekje v sebi," je dejala Zoe in dodala, da je bil sedaj pravi čas, da to pove tudi javnosti. Na obtožbe se je že odzval Noth, ki je dejal: "Obtožbe, ki sta jih podali dve posameznici, ki sem ju spoznal pred leti oziroma celo desetletji, so lažne. Te zgodbe bi se lahko zgodile pred 30 leti ali 30 dnevi, ker 'ne' zame vedno pomeni 'ne'. Te črte nisem nikoli prekoračil. Težko je spregledati časovnico, kdaj sta se odločili ti zgodbi predstaviti javnosti. Nisem prepričan, zakaj sta z obtožbami prišli na dan prav zdaj, vem pa sledeče: teh žensk nisem spolno zlorabil."

Zoe je za tabloid dejala, da je Notha spoznala v Los Angelesu, kamor se je preselila, ko je bila stara 22 let. Takrat je delala za podjetje, katerega stranke so bili zvezdniki. To naj bi bilo leta 2004. "Hodil je mimo moje mize in me zapeljeval. Nekako je dobil mojo telefonsko številko, nato pa mi je puščal sporočila na telefonu. Moja šefinja mi je pogosto rekla 'Živina ti je pustil sporočilo'," je opisala dogajanje. Nekoč je bila povabljena na zabavo ob bazenu v njegovem stanovanju. Takrat ji je, po njenih besedah, zvezdnik posodil neko knjigo, ki naj bi mu jo pozneje prinesla nazaj. Ko mu je knjigo vrnila, jo je zvezdnik poljubil, ona pa mu je poljub vrnila. Dejal naj bi ji, da gre k bazenu, kjer že čaka njena prijateljica. Nato naj bi jo slekel in jo posilil.

"Bilo je zelo boleče in kričala sem, naj neha. Pa ni. Rekla sem mu, naj vsaj uporabi kondom, on pa se mi je smejal," je še dejala. "Na moji bluzi je bila kri, zato sem šla k prijateljici, ki živi v isti zgradbi," je opisovala dogajanje in povedala, da je prijateljica takoj opazila, da nekaj ni v redu. Tudi prijateljica je spregovorila za tabloid in povedala: "Ni hotela govoriti. Ni vzpostavila očesnega stika. Ko sva sedli v avto, pa sem začela pritiskati nanjo, naj mi pove, kaj je narobe. Ne spomnim se, kaj točno mi je odgovorila, vem pa, da sem ji rekla, da jo peljem v bolnišnico." Napad je potrdila tudi njena nekdanja šefinja, a je dejala, da jo je Zoe prosila, naj o tem ne govori z nikomer. Tudi zdravstvenemu osebju in policiji ni povedala, kdo jo je napadel, saj jo je bilo strah zaradi napredka v karieri. "Takrat sem bila stara 25 let. Nisem vedela, kaj naj storim," je še dejala. Dve leti je obiskovala terapevta v Kriznem centru za pomoč žrtvam posilstva, kar je potrdil tudi terapevt.

Druga ženska, ki Notha obtožuje posilstva, se je poimenovala Lily. Dejala je, da je zvezdnika spoznala leta 2015 v New Yorku v nekem baru, kjer je takrat delala. Takrat 25-letnica je sprejela povabilo na večerjo, po večerji pa sta šla skupaj v njegovo stanovanje. "Poslušala sva glasbo, ima pa tudi vse tiste knjige o modi in umetnosti. Skušal se je mečkati z mano, a sem bila previdna. Je starejši in tako je tudi izgledal. Morala bi biti bolj odločna in ga zavrniti, naslednja stvar, ki se je spominjam, je, da je stal nag pred mano," je dejala. Noth je bil v tistem času poročen. Lily naj bi dejal, da je zakon le farsa in da monogamija v resnici ne obstaja. Opisala je njun spolni odnos in dejala, da je med njim jokala. Kasneje se je počutila grozno in napadeno. Tudi ona je poklicala prijateljico, ki je dejala, da je bila Lily histerična po telefonu. Tudi Noth naj bi ji pozneje pustil zvokovno sporočilo, v katerem je dejal, da se je imel lepo in naj o njunem odnosu ne govori s prijateljicami. Skrbelo naj bi ga namreč, da bo za prešuštvo izvedela žena.