Chrisa Notha za spolni napad obtožila še četrta ženska

Javila se je še četrta domnevna žrtev zvezdnika serije Seks v mestu. Pevka Lisa Gentile je o incidentu iz leta 2002 spregovorila na novinarski konferenci. Podrobnosti o napadu je dolgo držala zase, sedaj pa želi s svojo zgodbo podpreti vsa ostala dekleta, ki so imela z Nothom slabo izkušnjo. ''Čas je, da se srečamo na sodišču in da gospod za svoja dejanja odgovarja,'' je bila ostra.

Na dan prihajajo nove podrobnosti spornih dejanj, ki jih je v preteklosti storil igralec Chris Noth. Sedaj je spregovorila še četrta ženska, ki zvezdnika serije Seks v mestu obtožuje spolnega napada. Newyorška pevka Lisa Gentile je na novinarski konferenci v spremstvu svoje odvetnice Glorie Allred razkrila, da jo je Noth leta 2002 spolno napadel v njenem stanovanju, potem ko sta skupaj preživela večer v restavraciji Da Marino. Igralec naj bi Lisi ponudil prevoz do doma, tam pa naj bi do nje agresivno pristopil. Ob tem ji je še zagrozil, da bo uničil njeno kariero, v kolikor se bo odločila o dogodku javno spregovoriti.

icon-expand Lisa Gentile FOTO: Profimedia

''Strah me je bilo govoriti o tem zaradi njegove moči in njegovih groženj, da bo uničil mojo kariero,'' je povedala domnevna žrtev. Pevka in tekstopiska je povedala, da sta se spoznala štiri leta prej, in sicer preko skupnega prijatelja Pasquala Marina, ki je lastnik te znane restavracije. Noth je v njej bil stalni gost.

''Pogosto sem ga srečevala tam, prihajal je na večerje, družil se je, v Da Marino pa sem zahajala tudi jaz s svojo družino in prijatelji,'' je pojasnila. Ko je bila tistega usodnega večera leta 2002 ravno na odhodu, jo je prestregel in ji ponudil prevoz do doma. ''Ko sva prišla pred moje stanovanje, je vprašal, če lahko vstopi. Povedala sem, da nimam na zalogi nič pijače, ki bi mu jo lahko ponudila. On je dejal: "Ni problema.'' Dodala je, da je želel samo videti, kje živi. Ko sta prišla v stanovanje, jo je pričel takoj poljubljati v kuhinji. Nato jo je agresivno privil k sebi: ''Hitro je postalo nelagodno,'' je opisala svoje občutke. Nato naj bi postal še bolj agresiven, kljub ugovorom ji je kmalu odpel nedrček.

icon-expand Chris Noth FOTO: AP

''Poskušala sem ga ustaviti,'' je dejala in opisala trenutek, ko se je morala dotakniti njegovega spolovila. ''Končno mi ga je uspelo odriniti in se izviti iz njegovega prijema, dejala sem: ''Ne, tega ne želim!'' Nato je pričel kričati, postal je izjemno jezen, označil jo je za osebo, ki zgolj izziva, nato pa odvihral iz njenega stanovanja. Naslednji dan naj bi poklical na telefon njene sostanovalke in ji pričel groziti: ''Opozoril me je, da mi bo uničil kariero, če bom komur koli povedala za večerni dogodek.'' Kasneje je v solzah poklicala starše in jima povedala, kaj se je zgodilo.