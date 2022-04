Chrishell Stause prodala poročni prstan, ki ji ga je podaril nekdanji mož, in kupila hišo

Chrishell Stause , igralka, ki se je pred letom dni ločila od zvezdnika serije To smo mi Justina Hartleyja , je pred dnevi razkrila, da je prodala poročni prstan, ki ji ga je podaril nekdanji mož. Zvezdnica je za prstan iztržila nekaj več kot tri milijone evrov, z denarjem pa si je kupila novo domovanje v Hollywoodu.

Chrishell Strause in Justin Hartley

"Če ti življenje ponudi limone, jim moraš včasih dodati nekaj vodke," je v pogovorni oddaji s Kelly Clarkson dejala 40-letna zvezdnica. "Iz situacije sem poskušala iztržiti čim več," je še pristavila, z njo pa se je strinjala tudi Clarksonova, ki bije ločitveno bitko z nekdanjim možem, Brandonom Blackstockom . "Seveda, kaj pa naj bi storila z njim? Ga še naprej nosila? Mislim, da je bila to zelo dobra ideja," je pristavila 39-letna pevka in voditeljica ter jo pohvalila: "Z denarjem si storila nekaj res dobrega."

Igralca sta bila uradno poročena štiri leta, zvezdnico pa so po razhodu s Hartleyjem povezovali s plesalcem Keom Motsepejem in nepremičninskim agentom Jasonom Oppenheimom. 40-letnica je v oddaji priznala še, da ji je v težkih časih in po razhodih zelo pomagala tudi glasba Clarksonove: "Tvoja glasba mi je večkrat pomagala, ko sem imela zlomljeno srce, za kar se ti tudi zahvaljujem. Pomagala si mnogim."