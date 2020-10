Chrissy in John po izgubi otroka prvič v javnosti

Žalujoča 34-letna Teigen je tokrat nosila temno oranžno-rjavo dolgo obleko z barvno ujemajočimi se škornji, ki so segali čez kolena. Medtem je 41-letni glasbenik John Legend nosil kavbojke in črtasto polo majico ter superge. Tako on kot njegova žena sta nosila zaščitno masko.

Chrissy Teigen in John Legend so ujeli na parkirišču, ko sta se v Los Angelesu odpravila po nakupih. Z njima je bil tudi njun dveletni sin Miles , njune 4-letne hčerkice Lune pa ni bilo na spregled.

Na eni od fotografij lahko vidimo, da se družinica že pripravlja na prihajajoče praznike, saj je kupila dva balona v stilu noči čarovnic, in sicer enega metulja in eno bučo.

Legend se je sicer v javnosti po tragediji prvič pojavil na nedavni podelitvi glasbenih nagrad Billboard, kjer je zapel pesem Never Break. Svoj nastop je posvetil ženi, nato pa na družbenem omrežju Instagram še čustveni zapis.

"To je za Chrissy," je zapisal in nadaljeval: "Rad te imam in zelo cenim, tebe in najino družino. Skupaj sva se soočila z vsemi najboljšimi in najslabšimi stvarmi. Občudujem tebe in vso moč, ki si jo pokazala v najzahtevnejših trenutkih. Opazovanje vseh nosečnosti je bilo zelo ganljivo in vdano. Občudujem tvojo moč, ki si jo pokazala skozi najbolj zahtevne trenutke. Resnično velik dar je, da lahko na svet prineseš novo življenje. Izkusila sva ta čudež, moč in veselje tega, zdaj pa tudi neverjetno ranljivost."

Hkrati se je zahvalil vsem, ki so njemu in njegovi družini v tem težkem obdobju stali ob strani: "Čutimo in cenimo vašo ljubezen in podporo, bolj, kot si lahko mislite."