Chrissy in John v prvem intervjuju po splavu: Močnejša sva kot kdajkoli prej

Chrissy in John s hčerko Luno in sinom Milesom.

Manj kot dva meseca po tem, ko sta Chrissy Teigen in John Legend v 20. tednu nosečnosti izgubila tretjega otroka, sta zdaj prvič javno spregovorila o boleči temi. Le dva meseca po izgubi malega Jacka , sta odprla srce in oboževalcem povedala, kako sta se spoprijela s težko izgubo.

John pa je povedal, da je izjemno ponosen na svojo ženo, ker je dovolj pogumna, da je njihovo osebno tragedijo delila s svetom. Chrissy je namreč po splavu na svojem Instagramu delila fotografije iz porodnišnice, iz katerih je več kot razvidno, kako zelo je celotna družina trpela ob hudi izgubi. Pevec je sprva sicer nasprotoval fotografiranju, a danes pravi, da tega ne obžaluje. "Pri splavu je tako, da se domov odpraviš praznih rok. Prazen si in fotografije so tisto, po čemer si bomo ta dogodek zapomnili."

Chrissy je povedala, kako hvaležna je za odzive, ki jih je prejela. Sicer je bilo kar nekaj takšnih, ki so se spraševali, zakaj mora vse deliti s svojimi sledilci, a zvezdnica je povedala, da je bilo več takšnih, ki so tako njej kot tudi njenemu soprogu izkazali spoštovanje, izrekli sožalje in z njima delili svoje zgodbe."Svet je v večini zelo dober," je povedala ob zgodbi, kjer je povedala, da je prejela več tisoč sporočil neznancev: "Čeprav je bilo grozno težko, smo lahko videli to lepšo stran sveta, ljudje so dobri."

Pevec je povedal tudi, da ju je tragična izguba ojačala in da sta, kot se je sam izrazil 'močnejša kot kdajkoli prej'. Dodal je, da je njuna zveza s tem samo še močnejša, saj sta v zadnjih letih prebrodila kar nekaj težav in se pri tem nista zlomila. "Mislim, da nas izzivi, ki pridejo nasproti samo še bolj ojačajo. Tako naju kot par kot tudi nas kot družino," je povedal John.