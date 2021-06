Chrissy Teigen bi o svoji resnici želela spregovoriti v intervjuju z Oprah

Chrissy Teigen si želi, da bi lahko že kmalu lahko sedla nasproti slavne voditeljice in spregovorila o stvareh ter tako končno razkrila svojo resnico. Intervju v stilu Meghan in Harryja , ki sta ga opravila z Oprah , je nekaj, kar bi po njenem mnenju pomagalo razjasniti vse, kar jo trenutno pesti. V javnosti so se namreč pojavile obtožbe, da je v svojih objavah žalila in spletno nadlegovala nekatere uporabnike družbenih omrežij, med katerimi so tudi znana imena zabavne industrije.

35-letnici so bližnji svetovali, da se ''potuhne in nekaj časa ne zbuja pozornosti,'' sama pa bi želela ubrati drugo pot. Po preteklih napadih na Courtney Stodden in Michaela Costella cilja na to, da bi svojo plat zgodbe lahko predstavila temeljito in iskreno, kot je to storil kraljevi par. ''Crissy je borka in verjame, da so njene komunikacijske veščine dovolj dobre, da se lahko izkoplje iz godlje, v kateri se je znašla,'' se glasi mnenje njenih prijateljev.