Chrissy Teigen bo kmalu obiskala Meghan Markle

Manekenka in podjetnica Chrissy Teigen je bila gostja na dogodku, na katerem sta bila v organizacijo vpletena tudi princ Harry in njegova žena Meghan Markle. Čeprav se Meghan, ki je v pozni nosečnosti (pričakuje namreč drugega otroka), ni udeležila koncerta v podporo cepljenju in delavcem, ki so se proti pandemiji borili v prvih vrstah, je bila Teigenova navdušena nad parom, z Marklovo pa naj bi v preteklih mesecih spletli novo prijateljstvo.

Chrissy Teigen je navdušena nad novo prijateljicoMeghan Markle. Z vojvodinjo sta prijateljske odnose razvili v preteklih mesecih, ko sta bili v stikih na družbenih omrežjih, Teigenova pa je pripravljena tudi na osebno srečanje. Čeprav se dogodka, na katerega je bila povabljena tudi manekenka, Meghan osebno ni udeležila, pa je z govorom zablestel njen mož Harry. icon-expand Chrissy Teigen FOTO: Profimedia Na rdečo preprogo je kot častna gostja stopila tudi Chrissy, ki je o svojem prijateljstvu z vojvodinjo dejala: "Občutek imam, da se je naš svet v času pandemije močno skrčil. Oditi moram v Montecito in se tam sprostiti v hišici za kokoši. Archie’s Cluckin’ Hut? V resnici se hiša, kjer sta imela Harry in Meghan tako odmeven marčevski intervju z Oprah, imenuje Archie’s Chick Inn, ime pa je prav zares dobila po sinu nekdanjega kraljevega para,Archieju. "Čudovita sta pri sopredsedovanju takemu dogodku. Gre za res imeniteno prireditev z dobrim namenom, zares sem počaščena, da sem lahko del tega," je o vojvodinji in princu še povedala Teigenova.

PREBERI ŠE Meghan Markle nudila oporo Chrissy Teigen ob izgubi sina Prejšnji mesec je manekenka in podjetnica razkrila, da sta se z vojvodinjo zbližali zaradi podobnih izkušenj v nosečnosti. Teigenova je septembra lani izgubila sina Jacka, ko je bila v 20. mesecu nosečnosti, Meghan pa je spregovorila o splavu, ki ga je imela lani poleti. "Odkar sva se povezali, je bila zmeraj tako prijazna do mene. Pisali sva si o Jacku in izgubi. Zares je čudovita in tako prijazna, prav takšna, kot jo opisujejo vsi, ki jo poznajo," je takrat povedala Chrissy. icon-expand