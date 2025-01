Chrissy Teigen: Družbena omrežja bi morala imeti policijsko uro

Chrissy Teigen je na družbenem omrežju delila kontroverzno mnenje, s katerim je dvignila obilo prahu. Zvezdnica meni, da bi morala družbena omrežja imeti policijsko uro. Ta predlog je podala po tem, ko so konec tedna v ZDA za 12 ur ukinili TikTok . "Osebno mislim, da bo nekega dne veljalo najbolj neverjetno pravilo, moje prvo pravilo bi bilo – mislim, da bi morala vlada ali nekakšen etični odbor, nekdo, zapreti družbene medije med 18. in 6. uro zjutraj," je v soboto zvečer povedala Teigen prek svoje zgodbe na Instagramu .

"Naj nam bo vse na voljo. Vsak lahko počne, kar hoče, vendar le med 6. in 18. uro. Nato ga ugasnite. Končano," je še povedala 39-letnica, ki se je snemala, ko je ležala v postelji in se spominjala življenja pred družbenimi mediji. "Prihajam iz časov, ko nismo imeli ničesar, potem pa smo dobili vse. Življenje je bilo super. Življenje pred tem je bilo super," je nadaljevala in dodala: "Vem, da si je zdaj to težko zamisliti, a je izvedljivo. To je zelo izvedljivo. Ni treba, da družbena omrežja predstavljajo naša cela življenja. In to govorim tudi sebi, ker več kot očitno ta trenutek počnem ravno to. Ni nujno, da nas definirajo ali predstavljajo naše celo življenje."

Manekenka je o tem premišljevala po tem, ko so znane osebnosti, kot sta Kourtney Kardashian in Lizzo, žalovale za TikTokom, ki je bil v soboto zvečer v ZDA za kratek čas onemogočen za uporabo. Med zaprtjem je imelo več kot 170 milijonov Američanov onemogočen dostop do aplikacije, ki je v kitajski lasti in je imelo čas, da do 19. januarja proda svoje podjetje ZDA. Uporabniki so prejeli sporočilo, ki se je deloma glasilo: "Oprostite, TikTok trenutno ni na voljo." Vendar pa je aplikacija v nedeljo zjutraj zopet delovala.

Vodstvo aplikacije je pohvalilo novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, ki je bil med drugim zaslužen za ponovno vzpostavitev storitve za ameriške uporabnike."Zahvaljujemo se predsedniku Trumpu za potrebno jasnost in zagotovilo našim ponudnikom storitev, da se ne bodo soočili s kaznimi, ki zagotavljajo TikTok več kot 170 milijonom Američanov in omogočajo več kot 7 milijonov malim podjetjem, da uspevajo," so objavili na omrežje X.