Chrissy Teigen skoraj dve leti po tragični izgubi otroka znova noseča

''Zadnji dve leti sta bili skupek mešanih občutkov, vendar je sedaj naš dom in naša srca znova napolnilo veselje,'' je zapisala Teigenova. Pojasnila je, da sta dolgo poskušala in da je končno uspelo ter dodala, da ni bila pripravljena deliti novice, dokler se ne prepriča, da je otrok popolnoma zdrav: ''Odleglo mi je, ko sem slišala srčni utrip, pa sem bila kljub temu preveč živčna ...'' Še zmeraj se bori z mešanimi občutki, saj je spomin na Jacka še vedno zelo živ. ''Po vsakem pregledu se borim z živčnostjo, ki ne premaga navdušenja, vendar je do sedaj na srečo vse popolno in prelepo in počutim se polno upanja in čudovito,'' je še zapisala in dodala, da je le s težavo novico o nosečnosti skrivala tako dolgo.