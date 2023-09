Chrissy Teigen in John Legend obnovila poročne zaobljube

Chrissy Teigen in John Legend veljata za enega bolj trdnih parov v Hollywoodu, da je temu res tako, pa sta dokazala pred dnevi, ko sta obnovila poročne zaobljube. Slovesnost je bila ob italijanskem jezeru Como, kjer sta se pred 10 leti poročila, da je njun zakon zgrajen na trdnih temeljih, pa sta dokazala, ko sta se v minulem desetletju skupaj spopadla s težkimi preizkušnjami, kot je boj z odvisnostjo in izguba otroka.

Manekenka je na slovesnosti osupnila v prosojni, črni čipkasti obleki z dolgimi rokavi s strukturiranim steznikom in naborki na ramenih, pevec pa je bil videti eleganten v belem suknjiču, ki ga je kombiniral s črnimi hlačami in elegantnim metuljčkom. Na pomolu sta ju pričakala njuna starejša otroka, sedemletna Luna in petletni Miles. Kot je znano, sta s preostalimi člani v Italijo pripotovala tudi sedemmesečna Esti in dvomesečni Wren. Teignova se je tekom večera preoblekla v drugo črno obleko z vlečko s cvetličnim vzorcem in belimi detajli na vrhu steznika. Lase je spela v ohlapno figo, kot okras pa je dodala črn naglavni trak.