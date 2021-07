Chrissy Teigen in John Legend po poteh medenih tednov

Chrissy Teigen in John Legend uživata v italijanskih lepotah in Toskani, kjer ju je pot zanesla do Firenc, Pise in vse do Portofina. Na počitnicah jima družbo delata tudi otroka, nekaj dopustniških utrinkov pa z veseljem delila tudi z oboževalci na družbenih omrežjih.

Naj omenimo, da bosta zvezdnika septembra praznovala osmo obletnico poroke. John Legend in Chrissy imata dva otroka, 5-letno hčerko Luno in 3-letnega sina Milesa. Chrissy in John sta sicer tretjo nosečnost naznanila lani v glasbenikovem videospotu za pesem Wild, kjer se Chrissy drži za nosečniški trebušček. Med nosečnostjo je na žalost prišlo do zapletov in zvezdnica je otroka, ki ga je imenovala Jack, na žalost izgubila lani septembra.

Odnos med Johnom in Chrissy se je razvijal tudi s pomočjo glasbe. Prvič sta se namreč spoznala na snemanju pesmi Stereo. "Pri pesmi All of Me sva se poročila in še nisva imela otrok. Love Me Now sva posnela z Luno, zadnjo pesem pa z Milesom," je Chrissy povedala avgusta lani.