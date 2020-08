Chrissy Teigen in John Legend pričakujeta tretjega otroka.

John Legend in Chrissy imata skupaj že dva otroka, 4-letno hčerko Luno in dveletnega sina Milesa . Pred tem so že številni anonimni viri za portal People potrdili, da je zvezdnica v veselem pričakovanju, zakonca pa sta na to namignila že v zadnjem glasbenem videoposnetku za pesem Wild , ki ga je glasbenik nedavno predstavil. Na koncu videoposnetka skupaj stojita ob oceanu, manekenka pa se z roko drži za trebuh.

Ob promociji nove glasbe sta zaljubljenca med klepetom v živo na YouTubu spregovorila o tem, kako se njun odnos razvija tudi s pomočjo glasbe. Prvič sta se namreč spoznala na snemanju pesmi Stereo. "Pri pesmi All of Me sva se poročila in še nisva imela otrok," pripoveduje Chrissy, "Love Me Now sva posnela z Luno, zadnjo pesem pa z Milesom."

"To je kronična rast naše družine in naša pot, tako smo veseli, da ta videoposnetek prestavlja naše naslednje poglavje,"je še dodal glasbenik John.