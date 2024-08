Chrissy Teigen je razkrila, da ima sin Miles sladkorno bolezen

Chrissy Teigen je na družbeno omrežje delila fotografijo z olimpijskih iger v Parizu, kjer je s svojima otrokoma navijala za Simone Biles . Iz posnetka pa je bilo možno opaziti, da ima njen sin na roki inzulinski monitor, kar je povzročilo val spodbude s strani njenih sledilcev. "Veliko vas je opazilo nekaj posebnega na fotografiji, ki sem jo objavila pred nekaj dnevi, ko Luna, Miles in jaz slavimo Simone in ekipo ZDA," je dejala in zaradi ogromno prejetih pozitivnih sporočil dodala: " Prejeli smo toliko lepih, neverjetnih besed. Čemu takemu še nisem bila priča na tej platformi."

V nadaljevanju je razkrila: "Pred nekaj tedni je bil naš Miles bolan in je zaradi tega pristal v bolnišnici, zaradi groznega primera črevesne okužbe, ki jo povzročajo bakterije v hrani ali vodi. Veliko njegovih prijateljev je na taboru zbolelo zaradi iste okužbe. Zgodi se!" Kasneje so zdravniki s preiskavami krvi odkrili še, da ima sladkorno bolezen. "Po več testiranjih smo izvedeli, da je v začetnem obdobju življenja s sladkorno boleznijo tipa 1. Včeraj zvečer smo mu dali prvo injekcijo inzulina. Za nas je to nekaj novega, drugačnega, nov svet in zagotovo se učimo spotoma." Chrissy je nato zaključila: " S to objavo se zahvaljujem vsem vam za vašo prijaznost. Milesu zelo pomaga, da ve, da toliko drugih ljudi preživlja enako in da v tem ni sam."

Sladkorna bolezen tipa 1 je kronično stanje, ki povzroča previsoko raven glukoze (sladkorja) v krvi. In to se zgodi, ko telo ne more proizvesti hormona, imenovanega inzulin, ki uravnava glukozo v krvi.

Chrissy in John sta januarja 2023 pozdravila hčerko Esti, prav tako sta starša osemletni Luni Simone in šestletnemu Milesu Theodoru. Lansko poletje pa se jima je preko nadomestne matere rodil še Wren Alexander Stephens.