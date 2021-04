Chrissy Teigen: Kim Kardashian je naredila vse za svoj zakon

Nekdanja manekenka, zdaj pa vplivnica in podjetnica Chrissy Teigen, je v nekem intervjuju pokomentirala ločitev zakoncev Kardashian-West. Dejala je, da je škoda, da se njun zakon končuje, hkrati pa izrazila svoje mnenje, in sicer je Teigenova prepričana, da je njena prijateljica Kim v to razmerje vložila vse, kar je lahko.

Chrissy Teigen in njen mož John Legend sta dobra prijatelja Kim Kardashian in Kanyeja Westa. Nedavno je tako Chrissy v nekem intervjuju razkrila, da se je z zvezdnico resničnostnega šova, Kim Kardashian, pogovarjala o prijateljičinem zakonu. Dejala je, da je prepričana, da je Kim naredila vse za obstoj zakona z Westom. "Zagotovo sem bila pogosteje v stiku s Kim, kot je bil John s Kanyejem. Vsak, ki pozna Kanyeja, ve, da se rad izogne očem javnosti,"je povedala Teigenova in dodala, da sta se tako Kim kot Kanye zelo trudila, da bi ohranila svoj zakon. "Zares mi je žal, da jima ni uspelo, saj vem, da sta se oba zelo trudila, da bi ohranila svoje razmerje. Videla sem, kako sta se trudila, in vem, da je Kim naredila zares vse, da bi zakon obstal," je delila z oboževalci. Da se zakonca razhajata, sta potrdila v začetku leta, Kardashianova pa je zahtevek za ločitev vložila februarja. Skorajda nekdanja zakonca se dogovarjata glede skrbništva nad svojimi štirimi otroki, kot je znano, naj bi si oba prizadevala za deljeno skrbništvo nad dvema hčerama in dvema sinovoma. Kim in Kanye sta sklenila predporočno pogodbo, ki pa je, kot je znano, noben od njiju ne izpodbija.