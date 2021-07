Chrissy Teigen: Morda sem za vedno odpisana

Chrissy Teigen se je odločila, da bo po škandalu, ko jo je manekenka Courtney Stodden obtožila spletnega nadlegovanja, umaknila iz oči javnosti. Na eni izmed kalifornijskih ulic jo je ujel paparaci, ki je z njo med odhodom v trgovino poklepetal. Chrissy mu je povedala, da se bo od sedaj naprej brigala samo zase.

"Odločila sem se, da se ne bom več vpletala v življenja drugih," je povedala fotografu portala TMZ, ki je želel izvedeti njeno mnenje o tiktok zvezdnici Addison Rea, na katero se je vsul val kritik, potem ko se je na boksarski tekmi rokovala z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Paparaci jo je nato vprašal, kako dolgo meni, da bo članica 'kluba izbrisanih'. "Ne vem, morda bo to za vedno. Pojma nimam, ne vem."

Podjetnica si želi po aferi, ki je pretresla njeno poslovno kariero in očrnila njeno javno podobo, narediti korak naprej. Pojasnila je, da se trenutno posveča svoji družini: "Vse kar lahko naredim je to, da živim svoje življenje in skrbim za moje otroke in družino. Vsi ostali pa naj sprejemajo svoje odločitve." V zaključku pogovora je Chrissy dejala, da so se nanjo obrnili tudi drugi zvezdniki, ki so naleteli na kulturo črtanja. "Bili so izjemni," je zaključila.

Avtorica kuharske knjige je pred kratkim na družbenih omrežjih, delila svoje razmišljanje o težkem letu, ki ga je preživela: "Če grem ven, je grozno in se ne počutim dobro, če sem doma sama s svojimi mislimi, moji depresivni možgani kar drvijo."

Spomnimno, da je bila potem, ko je manekenka Courtney Stodden v intervjuju razkrila, da ji je podjetnica v zasebna sporočila na družbenem omrežju napisala, "da ji želi smrti", Chrissy soočena z javnim ogorčenjem nad njenimi dejanji. Najprej je izgubila pogodbo s priznano modno znamko, nato pa še vlogo v priljubljeni komični seriji. Zvezdnica se je za nekaj tednov umaknila z družbenih omrežji in potihnila, kasneje pa se je v dolgem in iskrenem zapisu, objavljenem na njeni spletni strani, opravičila za svoja dejanja in obljubila, da se bo poboljšala.