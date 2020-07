Chrissy Teigen moža snemala, medtem ko se je prhal

Nekateri zvezdniški pari imajo vrata svojega doma trdno zaprta in ne delijo na družbenih omrežjih podrobnosti o svojem zasebnem življenju. Ampak Chrissy Teigen in njen mož John Legend seveda ne spada v to skupino, saj včasih pokažeta še preveč.

Chrissy Teigen in John Legend na družbenih omrežjih redno delita utrinke iz svojega življenja. FOTO: Profimedia Nekdanja manekenka Chrissy Teigen je bila nagajivo razpoložena. Zvezdnica je stopila pred ogledalo v kopalnici in v objektiv ujela svojega slavnega moža, glasbenika Johna Legenda, ki se je v tistem trenutku ravno prhal. Njegova žena, ki je na sebi imela enodelne kopalke, je bila do svojega dragega vsaj toliko 'solidarna', da je njegovo golo zadnjico prekrila z roko, preden je video objavila na Instagramu. Na posnetku pa se je nagajivo smehljala.

Njen domači video ima že več kot šest milijonov ogledov. nekateri uporabniki Instagrama so pričakovali, da bo John izkoristil dobro akustiko v kopalnici in pod tušen tudi kakšno zapel. A žal se to ni zgodilo. To pa ni prvič, da je 34-letna Chrissy na takšen način izpostavila svojega moža. Julija leta 2015 je na Instagramu objavila njegovo fotografijo, na kateri je poziral gol, njegovo zadnjico pa diskretno zakrila.

Ta teden je zvezdnica razkrila, da je na Twitterju blokirala kar milijon računov uporabnikov, ki so jo s svojimi komentarji žalili, pisali nesmisle in jo namenoma provocirali ter jo poskušali povezati s pokojnim, obsojenim zločincemJeffreyjem Epsteinom.