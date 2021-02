Chrissy Teigen na Jacka misli vsak dan

Na datum, ko bi moralaChrissy Teigen roditi tretjega otroka, je pokojnemu otrokuJacku manekenka posvetila objavo naInstagramu. V Instagramovi zgodbi (videoposnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) je delila zapestnice z imeni otrok, na kateri je tudi ime Jack. "Danes bi morala roditi. Radi te bomo imeli za vedno,"je zapisala na fotografiji.

Pred tem je o Jacku zapisala tudi tvit: "Mali bi se rodil ta teden, tako da sem nekoliko odsotna. Resnično čutim brcanje v trebuhu, a žal ni Jack. Jutri imam operacijo zaradi endometrioze, ampak trenutno občutje med menstruacijo je ravno takšno kot brcanje otroka."

Zvezdnica se na Jacka večkrat spomni na družbenih omrežjih. Med drugim si je njegovo ime vtetovirala tudi na zapestje, kjer že ima tetovažo z napisom John Luna Miles.

Chrissy in John Legend sta oktobra izgubila tretjega otroka, ki sta mu dala ime Jack. Fotografije iz porodnišnice, na katerih se vidi žalost družine, je zvezdnica objavila na Instagramu. Odzivi so bili različni: nekateri so jo podprli, ker svojo bolečino preboleva javno, spet drugi so bili bolj kritični, češ da so to zasebne stvari, ki jih po njihovem mnenju ni primerno deliti na družbenih omrežjih.