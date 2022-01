Chrissy Teigen ni vedela, kako se reče znamenitemu dvižnemu mostu v Londonu

Chrissy Teigen je med družinskim obiskom prestolnice Združenega kraljestva zamešala London Bridge in Tower Bridge, ki je znameniti dvižni most čez reko Temzo v Londonu. Ta stoji zraven znamenite trdnjave Tower of London, po kateri so ga tudi poimenovali.

Svoje neznanje je delila s svojimi sledilci na družbenih omrežjih in s tem tudi dokazala, da se lahko vsak dan kaj novega naučimo. 36-letna ameriška zvezdnica je z družino raziskovala prestolnico, ko je naredila napako in prosila voznika taksija, naj jo odpelje k znamenitemu mostu.

Chrissy je delila čudovito fotografijo, na kateri so se ji pridružili njen mož John Legend in njuna otroka, petletna Luna in triletni Miles. Na Instagramu, kjer ima 36,4 milijona sledilcev, je spregovorila o nerodnem trenutku in se na svoj račun tudi nasmejala.

"Prosila sem šoferja, naj nas odpelje do Londonskega mostu, da bomo posneli družinsko fotografijo. Hitro sem ugotovila, da je Londonski most zelo običajen. Tower Bridge bi se moral imenovati Londonski most! Prepričana sem bila, da je tako (smeh). Učenje je zabavno."