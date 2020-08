Chrissy Teigen ni vedela za nosečnost, ko je odstranila prsne vsadke

Chrissy Teigen in John Legend bosta dobila tretjega otroka.

Nato je razkrila, da je že leta opravljala mesečni test nosečnosti: "Molila sem, da bi nekega dne zagledala, da je pozitiven . Bile so samo pobožne želje. Nikoli nisem imela pozitivnega ." Nato je naredila test nekaj tednov po operaciji, in sicer 19. junija - na dan, ko je njen mož John Legend izdal sedmi studijski album Bigger Love .

"John se je zbudil ob treh zjutraj, da bi opravil obveznosti za jutranjo oddajo Good morning America. Prebudila sem se skupaj z njim in sem oklevala, ali naj znova opravim mesečni test nosečnosti, da bom spet razočarana ali ne ...." je pojasnila in nadaljevala. "Nisem bila razočarana. Toda bila sem prestrašena. Bila sem povsem prepričana, da ne bi smela dali ven prsnih vsadkov med nosečnostjo? Zelo prepričana."

Ne samo, da je bila prestrašena, povrhu vsega je bila zelo presenečena, saj je več let poskušala zanositi po naravni poti. Oba otroka, ki ju ima z glasbenikom, 4-letna Luna in 2 leti stari Miles, sta bila spočeta s pomočjo umetne oploditve.

"Molila sem, da se bo operacija prsi dobro končala in da bo vse v redu. Na vsak pregled sem šla prestrašena. Tudi brez operacije nisem mislila, da bom lahko zanosila po naravni poti. Tako da občutek za možnosti je bil … slab. Ampak tisto, kar pogosto pravijo, se lahko uresniči. Ko že obupaš, življenje najde način, da te preseneti. Če povzamem, prsi me bolijo."

Ko je zvezdnica pojasnila, kako zelo stresno obdobje je za njo in čez kaj vse je morala iti, se je oboževalcem zahvalila za vso ljubezen in podporo, ki so ji jo izkazovali v teh zadnjih mesecih, še posebej, ker niso vedeli, kaj prestaja. Za konec je še dodala, da upa, da bo s svojo izpovedjo še komu, ki se sooča s težavami pri zanositvi, dala novo upanje.