Chrissy Teigen o škandalu spletnega nadlegovanja: Vesela sem, da se je zgodil

"Mislim, da se v trenutkih, ko toliko izgubiš, ko izgubiš vse, veliko naučiš. Svet se ti postavi na glavo. Zame je bil to velik trenutek: 'Moram ugotoviti, kako sem lahko boljša, kako lahko rastem, se iz tega kaj naučim.' Kot pravi star kliše, sem vesela, da se je zgodilo, zato sem resnično postala močnejša in boljša oseba," je podjetnica in vplivnica Chrissy Teigen priznala voditeljici Hodi Kotb.

35-letnica, ki ima s pevcem Johnom Legendom dva otroka, 5-letno Luno in 3-letnega Milesa, je nadaljevala, da želeli biti dober zgled svoji družini: "Ko pogledam svoje otroke in pomislim, kakšne vrednote želim, da imata in kako želim, da ravnata z ljudmi, sama pri sebi vidim, da jaz tega nisem počela." Dodala je, da je bil zanjo najtežji del spoznanje, da so njena dejanja vplivala na ljudi. "V resnici ne razmišljaš o posledicah in ljudeh na drugi strani."