Chrissy Teigen ob fotografiji: Naša družina ne bi mogla biti srečnejša

Družina Chrissy Teigen in Johna Legenda se je povečala. Zvezdnika, ki sta se morala leta 2020 soočiti z izgubo sina Jacka , sta znova postala starša. Razveselila sta se deklice po imenu Esti Maxine Stephens , sestrico pa sta z veseljem pričakala tudi njuna starejša otroka, 6-letna Luna in 4-letni Miles .

"Tukaj je! Esti Maxine Stephens," je ob objavi prve fotografije svojih treh otrok zapisala 37-letna Chrissy in dodala: "Hiša znova kipi od živahnosti, naša družina pa ne bi mogla biti bolj bolj srečna." Zvezdnica je razkrila še, da njen 44-letni mož ponoči joka od sreče, ko opazuje starejša otroka, ki sta tako ljubezniva do sestrice, v šali pa dodala, da se je sama naučila, da mora ženska tudi po porodu s carskim rezom nositi pleničko.

"Presrečni smo," je še zapisala in se zahvalila za vse lepe želje, ki so jih družini namenili oboževalci in prijatelji. 37-letnica je dodala še fotografijo, na kateri sta Miles in Luna, ki pestujeta mlajšo sestrico. Fotografijo je delil tudi Legend, ki je ob njej pripisal, da občuduje ženino moč in odpornost, ob opazovanju svojih starejših otrok z novorojenko pa občuti srečo: "Sem zelo zelo hvaležen, a se to ne zdi dovolj velika beseda."