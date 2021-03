Chrissy Teigen objavila fotografijo, ki je razdelila sledilce

Zvezdnica, ki je v preteklosti objavila že marsikateri intimni trenutek, tudi tokrat ni oklevala, da bi fotografijo delila s širšo javnostjo. 35-letna zvezdnica in mama dveh otrok pa je s svojo objavo dvignila kar nekaj prahu in razdelila svoje sledilce.

"Sem edina, ki se sramujem namesto nje?" je pod objavo komentirala njena sledilka. Mnogi so se strinjali z njo, a kmalu se je oglasila tudi Chrissy, ki je odgovorila: "Vsi, ki se jezite, blokirala vas bom."

Seveda so se našli tudi tisti, ki so ji stopili v bran in na objavljeni komentar odgovorili. "Da, ti si edina, ki te je sram in ki je tukaj čudna, če misliš, da je s to fotografijo kaj narobe," se je uporabnica ostro odzvala na komentar, Chrissy pa je dodala, "počakaj, da izvejo, da se skupaj kopava."Očitno se zvezdnica ob razdvojenih oboževalcih zelo zabava.

Pozneje je nekaj negativnih komentarjev izbrisala, ker jih ni želela brati na svojem profilu. Poleg sina Milesa ima Chrissy z 42-letnim glasbenikom Johnom Legendom še 4-letno hčerko Luno.