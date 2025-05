Chrissy Teigen: Opravila sem poseg za znižanje lasne linije

Chrissy Teigen je razkrila, da je nedavno opravila lepotni poseg za znižanje lasne linije in tako pomirila svoje oboževalce, ki jih je po objavi fotografij, na katerih je imela povito glavo, že močno skrbelo. 39-letna avtorica kuharskih priročnikov je na družbenem omrežju delila fotografije, na katerih je pokazala šive po opravljenem postopku in odkrito priznala, da je doslej na rdečih preprogah nosila lasne podaljške.

"Ker vam nisem dala nobenega pojasnila, se vas, razumljivo, veliko sprašuje o moji fotografiji iz bolnišnice. Opravila sem poseg za znižanje lasne linije. Izgubila sem veliko novih las, lasje pa so se mi zelo razredčili. Ko me vidite na rdeči preprogi, imam vedno lasne podaljške," je ob novi fotografiji, na kateri je pokazala šive na robu lasišča, pripisala nekdanja manekenka, ki je pred leti krasila naslovnico revije Sports Illustrated, na njej pa pozirala v kopalkah. Teigen je obljubila, da bo več podrobnosti delila nekoliko pozneje, ko bo razkrila, kako je potekalo okrevanje.

Zvezdničini oboževalci so svojo zaskrbljenost izrazili, ko se je v živo javila iz bolnišnice, njeno glavo pa je obdajal povoj. Njen obraz je bil zatečen, kljub temu pa se je v objektiv aparata smehljala.

Chrissy je v preteklosti že odkrito spregovorila o lepotnih posegih, ki jih je prestala. Marca 2020 je razkrila, da si je pri 20 letih dala povečati prsi, kmalu zatem pa je povedala, da se jih je naveličala, zato si jih je dala odstraniti. "Želim si brez težav zapeti obleko, ki je moje velikosti, in brez nelagodja ležati na trebuhu. Ne skrbite zame, vse je v redu. Še vedno imam dovolj velike prsi, a so zgolj iz maščobe, kar pa te same po sebi so. Neumne, čudežne vrečke maščobe," je takrat dejala.