Chrissy Teigen po aferi spletnega nadlegovanja izgubila vlogo v komični seriji

Nevšečnosti se za vplivnico Chrissy Teigen, zaradi njenih žaljivih komentarjev izpred desetih let, še kar nadaljujejo. Potem, ko je manekenka Courtney Stodden v intervjuju razkrila, da ji je podjetnica v zasebna sporočila na družbenem omrežju napisala, »da ji želi smrti«, je s Chrissy sodelovanje prekinila priznana modna znamka, sedaj pa je zaradi svojih preteklih dejanj izgubila še vlogo v novi komediji na eni izmed priljubljenih pretočnih platform.

Nekdanja manekenkaChrissy Teigen je zaradi spletnega ustrahovanja 'izpadla' iz komične serije Never Have I Ever. Zvezdnica je posodila svoj glas za pripovedovanje v eni epizodi prihajajoče druge sezone serije, a so se ustvarjalci odločili, da njenega dela ne uporabijo. Tiskovni predstavnik serije o odraščanju je v izjavi za javnost povedal, da bo epizoda prenovljena, tako da bo glas pripovedovalca dobil drugi igralec.

icon-expand Chrissy Teigen FOTO: Profimedia

Odločitev ustvarjalcev komične serije je odziv na odmevni intervju resničnostne zvezdniceCourtney Stodden, v katerem je podjetnico obtožila spletnega nadlegovanja. Povedala je, da ji je Chrissy v zasebnem sporočilu na Twitterju napisala, naj se ubije, poleg tega pa je na to, nekoliko bolj subtilno, namigovala tudi v javno objavljenih komentarjih. Takrat 16-letni Courtney je pod objavo zapisala:"Želim ti, da 'greš pod rušo.'" Sedaj 26-letna manekenka je zaslovela leta 2011, ko sej kot mladoletnica poročila z 51-letnim igralcem Dougom Hutchisonom, kar je sprožilo spletno nadlegovanje, ki so ga poleg Chrissy izvajali tudi številni drugi uporabniki družbenih omrežji.

icon-expand Courtney Stodden FOTO: AP

Po Courtneyjinih razkritji je bila Chrissyjina linija kuharskih izdelkov odstranjena s spletnih mest dveh večjih ameriških trgovin, Target in Macys, zgubila pa je tudi pogodbo s priznano verigo trgovin z oblačili Bloomingdale’s, poroča Page Six. Chrissy je namreč velika ljubiteljica kuhanja, ki svoje kuharske mojstrovine redno objavlja na družbenih omrežjih, izdala pa je tudi knjigo receptov z naslovom Cravings by Chrissy.

35-letnica, ki je poročena s pevcem Johnom Legendom, s katerim ima dva otroka, se je sicer za svoje žaljive besede javno opravičil in dejala, da je bila pred skoraj desetimi leti v težkem obdobju, ko se je počutila negotovo v svoji koži in je zato na spletu iskala pozornost. Courtney je njeno opravičilo sprejela, a jo je zmotilo dejstvo, da vplivnica nikoli ni osebno vstopila v stik z njo in ji 'iz oči v oči' priznala svoje napake.