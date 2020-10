Chrissy Teigen po hudem krvavenju splavila

Chrissy je znana po tem, da svoje sledilce na družbenih omrežjih redno obvešča o svojem zdravstvenem stanju in tako je bilo tudi zdaj, ob splavu. Na Instagramu je objavila serijo črno-belih fotografij, pod njimi pa se je z zapisom poklonila svojemu tretjemu otroku, ki jo je prezgodaj zapustil.

"Šokirana sva zaradi globoke bolečine, ki je do zdaj še nisva čutila in o kateri sva slišala zgodbe. Nismo mogli zaustaviti krvavenja in otrok ni dobil vseh tekočin, ki jih potrebuje za preživetje, čeprav sem prejela več transfuzij krvi. Preprosto ni bilo dovolj. Za nobenega otroka se nisva odločila, kako mu bo ime, vse do trenutka, ko se je rodil. A otroka v mojem trebuhu sva, z nepojasnjenim razlogom, že nekaj časa klicala Jack. Zato bo za nas vedno Jack. Jack se je tako zelo trudil, da bi bil del naše male družine in vedno tudi bo. Našemu Jacku–oprosti, da so bili tvoji prvi trenutki življenja povezani s takšnimi zapleti. Žal mi je, da ti nismo mogli priskrbeti doma, ki si ga potreboval za preživetje. Vedno te bomo imeli radi," je zapisala 34-letnica in nadaljevala:"Tako zelo smo hvaležni za naša življenja, za najina otroka Luno in Milesa, za vse izjemne stvari, ki so se nam zgodile, in za vse izkušnje. A vsak dan ne more biti obsijan s soncem. Na naš najtemnejši dan bomo žalovali in jokali. A na najtemnejši dan se bomo tudi objeli in se imeli še bolj radi, da bi prebrodili to izkušnjo."

Chrissy je tako pri Luni kot pri Milesu zanosila s pomočjo umetne oploditve. PriJacku, tretjemu otroku, ki ga je zvezdnica zdaj zgubila, pa sta z možem Johnom Legendom zanosila po naravni poti."To je pravo karantensko presenečenje," je ob novici, da pričakuje tretjega otroka povedala Chrissy.