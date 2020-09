Chrissy Teigen po nesreči razkrila spol otroka

Chrissy Teigen in John Legend bosta dobila še enega sina.

"Dojenček je zelo, zelo zdrav. Zelo je velik. Ups, " je izjavila v videu, nato pa spoznala, da je povedala preveč in si z roko hitro pokrila usta. Še nerojenega dojenčka je namreč naslovila z besedo 'he', kar se v angleščini uporablja za moški spol.

Chrissy Teigen in John Legend bosta v tretje dobila še enega fantka. Spol otroka je na družbenih omrežjih razkrila 34-letna Chrissy, ki se ji je malo zareklo. Spodrsljaj se ji je zgodil, medtem ko je v Instagramovi zgodbi govorila o zapletih med nosečnostjo, zaradi katerih mora strogo počivati. Ko je ugotovila, da je povedala preveč, je bilo že prepozno in odločila se je, da bo video objavila na svojem profilu.

Z oboževalci je nato delila še informacijo, da je njena posteljica zelo slaba: "Vse je v redu. Počutim se zelo dobro, a moja posteljica je zelo zelo slaba in zaradi tega veliko krvavim. Imam rizično nosečnost. Ta ubožica je dala že toliko skozi. Moramo jo znova spraviti k sebi, kar pomeni nič gibanja."

Chrissy in John sta se poročila leta 2013 in imata dva otroka, štiriletno hčerko Luno in dveletnega sina Milesa. Tretjo nosečnost sta naznanila v glasbenikovem novem videospotu za pesem Wild,kjer se Chrissy drži za nosečniški trebušček.