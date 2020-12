Chrissy Teigen po odmoru od družbenih omrežij znova tarča kritik

Drugi sledilec pa se je spomnil, da je imela Teigenova nekoč v opisu svojega profila na Twitterju zapisano: "Lepo je biti pomemben, a pomembneje je biti lep." Od takrat je zvezdnica že večkrat spremenila opis, sledilec pa tega ne more pozabiti. Spet drugi uporabnik Twitterja pa ji je ob tem priporočal, naj sledi priljubljeni mantri in se ustavi, saj naj bi v eni uri napisala kar 160 tvitov, kar je po njegovem mnenju preveč. "Že tri dni nisem tvitala, nato pa sem napisala šest stvari. Čuden si in jezen," mu je odgovorila 35-letnica.

Chrissy si je pred tem res vzela odmor od družbenih omrežjih, kar ji je svetoval tudi terapevt. Da je poiskala pomoč, se je odločila zato, ker naj bi nanjo preveč vplivali poročanja o brutalnostih policistov in ljudje, ki se na internetu norčujejo iz njenih objav. "Terapije nisem imela vse do karantene. Temu sem se vrsto let izogibala in se posmehovala ideji, potem pa sem našla pravo osebo, in to je spremenilo moj svet,"je povedala v nedavnem intervjuju za eno od modnih revij. Terapevt ji je tako predlagal, da si začrta točne meje tega, kaj bo na družbenih omrežjih počela in kaj bo dovolila.