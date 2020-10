Chrissy Teigen se je prvič po splavu oglasila na družbenem omrežju

"To je za Chrissy," je zapisal kantavtor in nadaljeval: "Rad te imam in zelo cenim, tebe in najino družino. Skupaj sva se soočila z vsemi najboljšimi in najslabšimi stvarmi. Opazovanje vseh nosečnosti je bilo zelo ganljivo in vdano."

Glasbenik je na podelitvi izvajal pesem Never Break , o skladbi pa je povedal, da jo je napisal, ker verjame, da 'dokler bosta hodila po tej zemlji, bosta drug drugemu podpora ob vsaki solzi, ob vsakem vzponu in padcu, ob vsaki preizkušnji.'

"To sva si zaobljubila na najin poročni dan pred sedmimi leti," je še dodal John, "in vsak izziv, s katerim sva se soočila, je to obljubo naredil še močnejšo. Najina ljubezen ostaja. Nikoli se ne bova zlomila."

Zakonca so sicer prvič pred kratkim ujeli v objektiv paparaci med tem, ko sta se odpravila po nakupih. Močno si prizadevata, da bi čim lažje živela s to izgubo. Skupaj imata že dveletnega sina Milesa in štiriletno hčerkoLuno. Ob izgubi tretjega otroka so se oglasile tudi druge znane zvezdnice, ki so spregovorile o svoji izkušnji s splavom, med njimi tudi Kate Beckinsale.