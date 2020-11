Chrissy Teigen po splavu z novo tetovažo

Mesec po tragični izkušnji je manekenka z oboževalci delila prvi daljši zapis, v katerem se je zahvalila za lepe besede:"Ko sva izgubila Jacka, sem opazila, da me skrbi, da se ne bom mogla vsem zahvaliti za njihovo izjemno prijaznost. Mnogi ste z menoj delili zasebne izkušnje, nekateri so delili knjige in pesmi. Želela sem se zahvaliti vsem, z vsemi deliti svojo izkušnjo, a sem vedela, da nisem v stanju, da bi lahko odpisovala, se pogovarjala. Ko sem prebrala, da mi ni treba odpisati, da razumete, sem si oddahnila. Zahvaljujem se vsem in vsakemu posebej."

Chrissy je morala biti pred zapletom in nujnim porodom nedonošenčka že en mesec v postelji in mirovati, da bi njen otrok preživel. V eseju je zapisala, da ji je zdravnik povedal, da ima delno odluščenje (abrupcijo) posteljice, kar se ji je zgodilo že pri drugi nosečnosti.