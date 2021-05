Chrissy Teigen pokazala novo kuhinjo: gre za pravo umetnino

Slavna kuharica je na Instagramu delila fotografijo svojega sodobnega kulinaričnega delovnega prostora, v objavi pa je označila notranjega oblikovalca Jaka Arnolda . Ob tem je namignila, da je ''delo v teku'', kar pomeni, da kakšni detajli še manjkajo. Jake je enako fotografijo objavil tudi na svojem profilu in zapisal: " Hiter vpogled v naš novi projekt, ki poteka. Vedno bom hvaležen za te trenutke. Rad vaju imam, Chrissy Teigen in John Legend."

Prostor združuje velik zlat lestenec v obliki vrtince z žarnicami v obliki stožca različnih velikosti. Poleg velikega prostora za kuhanje in postrežbo, ki ga kuhinja zagotavlja, je zasnovana tudi za zabavna druženja, pohvali pa se lahko tudi z barskimi stoli in ovalnim kotičkom za zajtrk v središču sobe. Desno od kuhinje se razprostira velika moderna jedilna miza, ki je od prostora za kuhanje ločena z drugim prostorom za sedenje.

Na fotografiji lahko vidimo dolg rjavo-bel marmornat kuhinjski pult s tremi vgradnimi štedilniki. Tudi zadnja stena kuhinje je iz marmorja, na policah pa so posode, krožniki, vaze in kuharske knjige.

Chrissy je aprila krasila naslovnico posebne izdaje revije People in se v intervjuju med drugim razgovorila tudi o tem, kako se počuti v kuhinji.

"Vedno sem vedela, da želim biti mama. Vedela sem, da želim biti žena, vendar glede službe nikoli nisem natančno vedela, kam spadam ali kaj lahko naredim – če pa bi lahko spravila ljudi v kuhinjo, da bi kuhali s svojimi družinami in naredili nekaj, na kar so ponosni, bi me to zelo osrečilo,"je povedala za People. "Če bi lahko to počela iz dneva v dan, bi bila resnično najsrečnejše dekle na svetu."

Po izdaji prve kuharske knjige Cravings leta 2016 je Teigenova prodajno uspešnico razširila v priljubljeno blagovno znamko. V začetku letošnjega leta je na svoji spletni strani Cravings by Chrissy Teigen predstavila spletno trgovino, ki ponuja različne komplete začimb, halje, ki jih zvezdnica tudi sama obožuje in nosi čez dan doma, copate, gumice in različne modne dodatne za lase.