Chrissy Teigen praznuje 10 tednov brez alkohola

Tudi njeni prijatelji so se novice razveselili, zato so ji v komentarjih čestitali in z njo delili sporočila podpore. Televizijka Kim Zolciak-Biermann ji je v komentar prilepila emotikon srčkov, igralka Kyle Richards pa emotikon ploskajočih rok. Teigen je pred tem praznovala 50 dni treznosti, kar je bilo njeno najdaljše obdobje brez alkohola. Takrat je zapisala: "V bistvu bi moralo biti skoraj že eno leto, ampak se mi je vmes nekaj krat kolcalo po vinu."

"To je moje najdaljše obdobje treznosti do sedaj. Ne vem, če res nikoli več ne bom pila alkohola, vem pa, da mi to početje ne služi v nobenem pogledu. Zabave niso bolj zabavne, ne plešem več in nisem sproščena. Slabo mi je, zaspim in se zbudim zaradi slabosti. Zamudim večer, ko so se drugi zabavali. Včasih sem se zabavala z alkoholom in spoštujem ljudi, ki alkohol uživajo v mejah," je tokrat pod fotografijo zapisala zvezdnica.

Chrissy Teigen je decembra 2020 razkrila, da je trezna štiri mesece, zatem ko sta z možem Johnom Legendom septembra med nosečnostjo izgubila tretjega otroka. 35-letnica je dejala, da se je trudila ostati trezna, vse odkar je prebrala knjigo Quit Like a Woman, avtorice Holly Whitaker.