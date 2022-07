Chrissy Teigen praznuje 365 dni brez 'kapljice alkohola'.

Zvezdnica, ki je o težavah s prekomernim uživanjem alkohola prvič spregovorila leta 2017 in kasneje 2020, si je na poti do treznosti pomagala s knjigo avtorice Holly Whitaker, ki nosi naslov Quit Like A Woman: The Radical Choice to Not Drink in a Culture Obsessed With Alcohol (Prenehaj kot ženska: radikalna odločitev o opuščanju alkohola v družbi, ki je obsedena z njim). "Četudi misliš, da sama tega ne počneš, ali tega ne nameravaš nikoli početi, je krasno branje," je namignila sledilcem.