Chrissy Teigen: Rada te imam, Jack. Tako zelo te pogrešam

"Bila sem 10 tednov noseča in neizmerno srečna. Vedela sem, da bo nekaj časa trajalo, da bodo zmontirali video, zato sem pomislila, da bi bilo lepo, da najino novico delim s svetom s klasično potezo, da se na koncu primem za trebušček. Nikoli si ne bi mogla predstavljati, kaj se bo zgodilo v naslednjih 10 tednih ..." je svoj iskren zapis začela Chrissy, ki je tretjega otroka izgubila konec septembra lani.

"Nisem prepričana, da si bom lahko še kdaj ogledala video, ne da bi ob njem zajokala, upam pa, da (Jack) čuti moje solze in ve, da ga zelo pogrešamo. Te dni bi moral priti na svet – če bi bilo tako kot pri Luni in Milesu, bi ga verjetno zdaj, medtem ko to pišem, držala v naročju. Zelo obžalujem, da ga nisem pogledala v obraz, ko se je rodil. Bilo me je tako strah, da bi ga videla v nočnih morah, da sem ga pozabila videti v svojih sanjah. Zaradi tega se kesam in to me vsak dan boli," je zapisala zvezdnica ter še dodala, da je ta mesec eden najtežjih, saj je grob opomin na to, kar se je zgodilo. Mislila je, da je najhujše že za njo, ampak, kot pravi, se življenja in čustev ne da kontrolirati. Za konec se je oboževalcem zahvalila za vse spodbudne besede in izkazano podporo ter ljubezen in zaključila z besedami:"Rada te imam, Jack. Tako zelo te pogrešam."