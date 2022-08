Chrissy Teigen s sledilci delila fotografijo ultrazvoka tretjega otroka

Le nekaj ur preden je 36-letnica objavila fotografijo, so jo fotografi ujeli pred kliniko, kamor se je odpravila skupaj z možem, oba pa sta bila nasmejana in polna pričakovanja, da bosta na ultrazvoku videla svojega tretjega otroka. Zakonca sta se ujemala tudi po oblačilih, saj sta bila oba oblečena v bela topa in črne hlače.

Ob objavi fotografij z zaobljenim trebuščom je pripisala, da bo nosečnost v njihov dom in srca znova prinesla veselje, kar so po nekaj težkih letih že močno potrebovali. Pojasnila je, da sta dolgo poskušala in da je končno uspelo ter dodala, da ni bila pripravljena deliti novice, dokler se ne prepriča, da je otrok popolnoma zdrav: ''Odleglo mi je, ko sem slišala srčni utrip, pa sem bila kljub temu preveč živčna ...'' Še zmeraj se bori z mešanimi občutki, saj je spomin na Jacka še vedno zelo živ. ''Po vsakem pregledu se borim z živčnostjo, ki ne premaga navdušenja, vendar je do sedaj na srečo vse popolno in prelepo in počutim se polno upanja in čudovito,'' je še zapisala in dodala, da je le s težavo novico o nosečnosti skrivala tako dolgo.

Manekenka in njen 43-letni mož imata že 6-letno hčerko Luno in 4-letnega sina Milesa.