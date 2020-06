Chrissy Teigen s torto obeležila operacijo odstranitve prsnih vsadkov

Manekenko in ženo priljubljenega pevca Johna Legenda humor, kljub nedavnemu posegu, ni zapustil. Chrissy se je namreč pred kratkim odločila, da odstrani prsne vsadke in to sporočila tudi javnosti, saj se je zaradi operacije testirala tudi na prisotnost covid-19. Po posegu se počuti dobro, svojo odločitev ter uspešno operacijo pa je proslavila s torto v obliki prsi z dodatkom nagrobnika.

Chrissy, ki svoje mnenje pogosto izraža zelo neposredno, je ena od zvezdnic, ki se nemalokrat pošali tudi na svoj račun. To je storila tudi tokrat, ko je s sledilci delila fotografijo torte v obliki oprsja. Sladica z zanimivo dekoracijo je imela tudi dodatek nagrobnika, na katerem je bilo zapisano 'počivajte v miru' in letnici 2006 - 2020. Manekenka si je prsi operirala pred štirinajstimi leti, v času, ko je pogosto pozirala v kopalkah in spodnjem perilu. Fotografijo torte je zvezdnica objavila na družbenem omrežju in pokazala, da se brez težav pošali na svoj račun. Zvezdnica je v maju sporočila, da se je morala testirati na novi koronavirus in postopek delila tudi na družabnem omrežju. Kasneje je razkrila, da je to storila zaradi prihajajoče operacije odstranitve prsnih vsadkov, za kar se je odločila iz čisto praktičnih razlogov. Znova si želi namreč zapeti zadrgo na najljubših oblekah in sproščeno ležati na hrbtu. Chrissy Teigen so fotografi ujeli na poti v zdravniško ordinacijo. Chrissy Teigen se je testirala na covid-19: Odstranila bom prsne vsadke Operacijo je uspešno prestala v prejšnjem tednu. Sporočila je, da čuti veliko bolečino, ki pa jo pomaga prebroditi s pomočjo lepih besed njenih najbližjih. Njena štiriletna hči Luna ji je napisala sporočilo, v katerem se je poslovila od maminih prsi in ji zaželela, naj se ob operaciji zabava. Chrissy Teigen obžaluje operacijo prsi